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        Efeler'de 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:49
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        Efeler'de 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Orta Mahalle'de yaşayan Mehmet Akif Barutçu'dan 5 gündür haber alamayan yakınları 112'ye ihbarda bulundu.

        Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Barutçu'nun cansız bedenini buldu.

        Barutçu'nun naaşı, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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