AK Parti Aydın İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Aydın İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Şahika Edremit, 28 Şubat "postmodern darbe"nin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Edremit, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın bir darbe olduğunu, milletin iradesine silah çekildiğini söyledi.

Sözde irtica bahanesiyle ülkenin öz evlatlarına dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle karanlık kampanya başlatıldığını aktaran Edremit, 2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin geçen yıllar içerisinde ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını belirtti.

Edremit, şunları kaydetti:

"Bugün gurur duyduğumuz başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir."