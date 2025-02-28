Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.M. idaresindeki 09 RB 336 idaresindeki motosiklet, Batı Gazi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan M.C'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya, şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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