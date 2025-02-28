Aydın'da bitkin bulunan leylek tedaviye alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Karaatlı Mahallesi sakini Mevlüt Çiftçi, evinin bahçesinde bulduğu bitkin leyleği derneğe bildirdi.

Bölgeye gelen dernek üyeleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, leyleği tedavisi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkililerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek üyesi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, leyleğe "Garip" adını verdiklerini belirtti.

İklim değişikliği etkilerinde, konuma ve zamana göre farklılıklar oluştuğunu kaydeden Onmuş, "Bu yıl bir anda hava soğuk veya sıcak oluyor. Değişiklikler biyolojik canlılar için büyük problem. Garip adlı leylek, hava sıcaklıklarının artmasından dolayı erken gelmesine rağmen, çok aniden bastıran soğuk nedeniyle ciddi problem yaşamış durumda." dedi.