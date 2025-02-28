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        Aydın'da bitkin bulunan leylek tedaviye alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:59
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        Aydın'da bitkin bulunan leylek tedaviye alındı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi altına alındı.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Karaatlı Mahallesi sakini Mevlüt Çiftçi, evinin bahçesinde bulduğu bitkin leyleği derneğe bildirdi.

        Bölgeye gelen dernek üyeleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, leyleği tedavisi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkililerine teslim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek üyesi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, leyleğe "Garip" adını verdiklerini belirtti.

        İklim değişikliği etkilerinde, konuma ve zamana göre farklılıklar oluştuğunu kaydeden Onmuş, "Bu yıl bir anda hava soğuk veya sıcak oluyor. Değişiklikler biyolojik canlılar için büyük problem. Garip adlı leylek, hava sıcaklıklarının artmasından dolayı erken gelmesine rağmen, çok aniden bastıran soğuk nedeniyle ciddi problem yaşamış durumda." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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