Aydın'da "Hatıralar" müzikali sahnelendi

Müzikali İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de izledi.

Sanat yönetmenliğini Şavk Eryürek'in üstlendiği, tango, vals ve kantodan oluşan müzikal, Germencik Belediye Tiyatro ve Gösteri Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

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