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        Aydın'da "Hatıralar" müzikali sahnelendi

        İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Hatıralar" müzikalini, Aydın'da sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:36
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        Aydın'da "Hatıralar" müzikali sahnelendi
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        İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Hatıralar" müzikalini, Aydın'da sahneledi.

        Sanat yönetmenliğini Şavk Eryürek'in üstlendiği, tango, vals ve kantodan oluşan müzikal, Germencik Belediye Tiyatro ve Gösteri Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Müzikali İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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