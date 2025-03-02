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        GÜNCELLEME - Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:22 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:22
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        GÜNCELLEME - Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

        Tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen Denli yaşamını yitirirken, M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öte yandan tedavisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde devam eden M.F.Ö'nün bulunduğu hastanenin önünde tabanca ve giydikleri çelik yelekle otomobil içerisinde bekleyip saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen H.D. (26) ve D.D. (41) polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

        H.D. ve D.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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