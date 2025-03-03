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        Aydın'da 1 haftada aranan 180 kişi yakalandı

        Aydın'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 180 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:23
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        Aydın'da 1 haftada aranan 180 kişi yakalandı
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        Aydın'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 180 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekipler çeşitli suçlardan aranan 180 kişiyi yakaladı.

        Bu kişilerden 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 12 tabanca, 6 pompalı tüfek, 305 fişek, 63 gram metamfetamin ve 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ayrıca aynı tarihlerde kentteki 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, trafik uygulamalarında sorgulanan 10 bin 575 araçtan 131'i trafikten men edildi, 4 bin 707 sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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