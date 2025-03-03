Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi

Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapacağı belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

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