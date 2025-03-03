Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapacağı belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

        Eserler, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."

        Benzer Haberler

        Tanrı ve tanrıça büstlerini 200 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
        Tanrı ve tanrıça büstlerini 200 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
        Aydın'da 1 haftada aranan 180 kişi yakalandı
        Aydın'da 1 haftada aranan 180 kişi yakalandı
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kuşadasıspor - Belediye Kütahyaspor: 0-3
        Kuşadasıspor - Belediye Kütahyaspor: 0-3
        GÜNCELLEME - Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 ki...
        GÜNCELLEME - Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 ki...
        Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı