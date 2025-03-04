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        Didim'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:48
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        Didim'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'ndeki hazine arazisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, iş makineleriyle kazı yapan H.Y, A.Y. ve M.Ş'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan 3 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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