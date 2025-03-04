Didim'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'ndeki hazine arazisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, iş makineleriyle kazı yapan H.Y, A.Y. ve M.Ş'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 3 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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