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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:39
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Fevzi Akalın (79) idaresindeki 09 JA 515 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağı'nda, A.Ö. yönetimindeki 35 BDD 841 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Akalın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan diğer sürücü ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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