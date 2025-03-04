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        Aydın'da çıkan baca yangını söndürüldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:58
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        Aydın'da çıkan baca yangını söndürüldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 127 Sokak'ta 3 katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanın katlardaki evlere yayılması sonucu 2. katta oturan biri kadın iki kişi kendi imkanlarıyla balkondan indi.

        Yangını söndüren ekipler binadaki dumanı tahliye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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