Aydın'da çıkan baca yangını söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 127 Sokak'ta 3 katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın katlardaki evlere yayılması sonucu 2. katta oturan biri kadın iki kişi kendi imkanlarıyla balkondan indi.

Yangını söndüren ekipler binadaki dumanı tahliye etti.