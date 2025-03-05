Aydın'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 12 kişiden 8'i tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 12 kişiden 8'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi Kalabak Tepe mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Kaçak kazı yapan 12 kişi suçüstü yakalandı, 2 gaz maskesi ve 3 hilti ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.