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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca Aydın, Denizli ve Muğla'da 3 bin 800 kişi için iftar sofrası kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:18
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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek
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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca Aydın, Denizli ve Muğla'da 3 bin 800 kişi için iftar sofrası kuracak.

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aydın, Muğla ve Denizli'de iftar noktaları belirledi.

        Müdürlük, ramazan ayı boyunca bu noktalarda 3 bin 800 kişiye iftar verecek.

        Bölge Müdürü Mücahid Vural, Efeler ilçesindeki iftar programında gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlüğün yaptığı iftar programına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Aydın'da 1000 kişiye iftar verdikleri belirten Vural, şunları kaydetti:

        "Yine aynı şekilde Denizli'de Ahmet Pakel Vakfımızda her gün 2 bin kişiye iftar veriyoruz. Muğla'da ise Muğla Menteşe Öğretmenevinde her gün 800 kişiye iftar veriyoruz. Allah vermiş olduğumuz iftarları kabul eylesin inşallah. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakfeden vakfiyelerimizden, ecdadımızdan Allah razı olsun. Nice güzel iftarlar yaşamayı Cenabıallah bizlere nasip etsin. Ben sizlerin aracılığıyla hem Aydınlı hem Denizli hem de Muğlalı hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum."

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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