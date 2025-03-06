Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Musa Kaplan (18) yönetimindeki 09 APH 959 plakalı motosiklet, Acarlar Mahallesi'nde devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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