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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:42
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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Musa Kaplan (18) yönetimindeki 09 APH 959 plakalı motosiklet, Acarlar Mahallesi'nde devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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