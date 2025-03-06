Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan

FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok yapan ekip konumunda bulunuyor.

Ligde 9. sırada yer alan mavi-beyazlı takım, geride kalan maçlarda 260 blok yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 251 blokla Eczacıbaşı Dynavit takip etti.

Antrenmanlarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren mavi-beyazlı takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mücadeleci bir ekip olduklarını ve bunun da sahaya yandığını söyledi.

Orta oyuncuları Zeynep Sude Demirel, Berka Buse Özden ve Seher Aksoy'un başarılı performansları sayesinde blok ve defans organizasyonlarında iyi olduklarını belirten Hamurcu, şunları kaydetti:

"Rakip takımın direncini kıran en önemli faktörlerden ikisi blok ve defans. Bizim takımın en büyük özelliklerinden biri de blok ve defans organizasyonu. Atakta bazen bocalamış olsak da hem rakibin direncini düşürmek hem de kendi takımımıza direnç kazandırmak açısından en önemli iki faktör olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu sene çok iyi uyguladığımızın bir göstergesidir. Sude'nin ve Berka'nın blok performansı, sadece sayı olarak değil atak organizasyonumuzun kurulması açısından da çok önemli."

Alper Hamurcu, ligde kalan maçlarında Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacaklarını ve play-off için avantajlarının sürdüğünü dile getirdi.

Sarıyer Belediyespor ile bu hafta karşı karşıya geleceklerini anlatan Hamurcu, "Onlar şu anda kesinleşmiş olarak ligden düşmüş bir takım. Ancak oradaki oyuncuların birçoğunu, antrenörünü çok yakından tanıyorum. Şartlar ne olursa olsun mücadele etmeyi ve kazanmayı her şeyin önüne koyacak olan oyuncular olduğu için bizim açımızdan çok tehlikeli maçlardan biri. Sonrasında da ligin geneli itibarıyla çok iyi voleybol oynayan bir Bahçelievler Belediyespor var. O maç iki takım için de play-off'a kalma açısından final olacaktır." diye konuştu.

- "Blok sayısının ayrı bir avantajı olduğunu düşünüyorum"