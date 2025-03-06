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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan

        FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:10
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan
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        FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Ligde 9. sırada yer alan mavi-beyazlı takım, geride kalan maçlarda 260 blok yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 251 blokla Eczacıbaşı Dynavit takip etti.

        Antrenmanlarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren mavi-beyazlı takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mücadeleci bir ekip olduklarını ve bunun da sahaya yandığını söyledi.

        Orta oyuncuları Zeynep Sude Demirel, Berka Buse Özden ve Seher Aksoy'un başarılı performansları sayesinde blok ve defans organizasyonlarında iyi olduklarını belirten Hamurcu, şunları kaydetti:

        "Rakip takımın direncini kıran en önemli faktörlerden ikisi blok ve defans. Bizim takımın en büyük özelliklerinden biri de blok ve defans organizasyonu. Atakta bazen bocalamış olsak da hem rakibin direncini düşürmek hem de kendi takımımıza direnç kazandırmak açısından en önemli iki faktör olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu sene çok iyi uyguladığımızın bir göstergesidir. Sude'nin ve Berka'nın blok performansı, sadece sayı olarak değil atak organizasyonumuzun kurulması açısından da çok önemli."

        Alper Hamurcu, ligde kalan maçlarında Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacaklarını ve play-off için avantajlarının sürdüğünü dile getirdi.

        Sarıyer Belediyespor ile bu hafta karşı karşıya geleceklerini anlatan Hamurcu, "Onlar şu anda kesinleşmiş olarak ligden düşmüş bir takım. Ancak oradaki oyuncuların birçoğunu, antrenörünü çok yakından tanıyorum. Şartlar ne olursa olsun mücadele etmeyi ve kazanmayı her şeyin önüne koyacak olan oyuncular olduğu için bizim açımızdan çok tehlikeli maçlardan biri. Sonrasında da ligin geneli itibarıyla çok iyi voleybol oynayan bir Bahçelievler Belediyespor var. O maç iki takım için de play-off'a kalma açısından final olacaktır." diye konuştu.

        - "Blok sayısının ayrı bir avantajı olduğunu düşünüyorum"

        Berka Buse Özden de genç bir takım olduklarına dikkati çekerek, "Diğer takımlarla rekabet etmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Hepimiz çok istekli bir şekilde çalışıyoruz. Blok antrenmanlarında da özellikle ekstra bir özveriyle çalıştığımızı düşünüyorum. Blok sayısının ayrı bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Takıma ayrı bir hırs katıyor. Blok yapınca tüm takım farklı bir şekilde seviniyor." dedi.

        Zeynep Sude Demirel ise iyi blok yapmanın sırrının antrenmanlar ve takımın uyumu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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