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        Aydın'da sondaj makinesine sıkışan kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde sondaj makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:08
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        Aydın'da sondaj makinesine sıkışan kişi öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde sondaj makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Karaatlı Mahallesi'nde tarlada sondaj çalışması yapan Erdinç Morduman'ın (52) önce montu, ardından da kendisi makineye sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Morduman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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