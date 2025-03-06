Aydın'da sondaj makinesine sıkışan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Karaatlı Mahallesi'nde tarlada sondaj çalışması yapan Erdinç Morduman'ın (52) önce montu, ardından da kendisi makineye sıkıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.