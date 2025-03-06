Efeler'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ö'nün evine baskın yaptı.
Operasyonda 58 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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