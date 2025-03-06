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        Aydın'da motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:08
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        Aydın'da motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Çarşı Mahallesi'nde 1 Mart'ta R.Ç'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Çınar Berk Çiloğlu, kurtarılamadı.

        Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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