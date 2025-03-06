Aydın'da motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çarşı Mahallesi'nde 1 Mart'ta R.Ç'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Çınar Berk Çiloğlu, kurtarılamadı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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