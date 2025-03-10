Efeler'de refüje çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
C.K. (47) idaresindeki 09 LJ 036 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolunun Ovaeymir Mahallesi bölümünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Ş.A. (73) yaralandı.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.