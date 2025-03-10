Aydın'da polis memurunun yaralanmasına ilişkin bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde bir polis memurunun kasten yaralanmasına ilişkin bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olay sonrası bazı sosyal medya platformlarında, görevli polis memuruna yönelik kasten yaralama olayı sonrasında şüphelilerin serbest bırakıldığı, bazı platformlarda ise polislerin vatandaşlara zor kullanma yetkisini aşacak şekilde müdahalede bulunduğu iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bozdoğan Belediyesinin 23 Şubat'ta düzenlediği deve güreşi organizasyonunun ardından bir grup arasında kavga çıktığı, kolluk görevlilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı ve yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandıkları ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Olay esnasında bir polis memurunun kasten yaralanması görüntülerinin soruşturma aşamasında dosyaya sonradan delil olarak sunulması üzerine, kamera görüntüleri dikkate alınarak Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği anlaşılmıştır. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."