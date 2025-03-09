Aydın'da yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kız çocuğunun yaya geçidinin bulunduğu alandaki trafik ışıklarındaki düğmeye bastığı, bir süre bekledikten sonra bazı otomobillerin durmasıyla yola çıktığı, ancak 09 AOC 759 plakalı otomobilin durmayarak kendisine çarptığı yer almıştı.

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