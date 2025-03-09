Aydın'da yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, trafik ışıklarındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, trafik ışıklarındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan D.D. adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, kazada yaralanan 13 yaşındaki N.B'nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay
Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, trafik ışıklarındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan N.B'ye (13), D.D. idaresindeki 09 AOC 759 plakalı otomobil çarpmıştı.
Otomobil sürücüsü, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kız çocuğunun yaya geçidinin bulunduğu alandaki trafik ışıklarındaki düğmeye bastığı, bir süre bekledikten sonra bazı otomobillerin durmasıyla yola çıktığı, ancak 09 AOC 759 plakalı otomobilin durmayarak kendisine çarptığı yer almıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.