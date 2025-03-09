Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, trafik ışıklarındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, trafik ışıklarındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan D.D. adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan, kazada yaralanan 13 yaşındaki N.B'nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, trafik ışıklarındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan N.B'ye (13), D.D. idaresindeki 09 AOC 759 plakalı otomobil çarpmıştı.

        Otomobil sürücüsü, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kız çocuğunun yaya geçidinin bulunduğu alandaki trafik ışıklarındaki düğmeye bastığı, bir süre bekledikten sonra bazı otomobillerin durmasıyla yola çıktığı, ancak 09 AOC 759 plakalı otomobilin durmayarak kendisine çarptığı yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Aydın'da polis memurunun yaralanmasına ilişkin bir kişi hakkında gözaltı ka...
        Aydın'da polis memurunun yaralanmasına ilişkin bir kişi hakkında gözaltı ka...
        Efeler'de refüje çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Efeler'de refüje çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Nazillispor'da düşüş sürüyor
        Nazillispor'da düşüş sürüyor
        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Aydın'da otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı