İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ADÜ'de konferans verdi

Aydın'da "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" adlı konferans düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) yapılan açıklamaya göre, konferans İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mandal, konferansta gençlerin bilim ve teknolojiye yönelik yetkinliklerini geliştirmesinin, kalkınma için kritik önemde olduğunu belirtti.

Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmesi, teknolojik gelişmeleri anlaması ve bunları uygulamalı bir şekilde hayata geçirmeleri gerektiğini kaydeden Mandal, "TEKNOFEST gibi organizasyonlar, gençlerin bilimsel ve teknolojik alandaki potansiyellerini sergileyebileceği ve ülkemizin geleceği için katkı sağlayabileceği önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, bu yarışmalarda kazandıkları başarılarla sadece kendilerini değil, tüm ülkeyi de gururlandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, program sonunda Prof. Dr. Mandal'a hediye verdi.