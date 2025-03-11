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        Nazilli'de evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde konteynır evde çıkan yangında ağır yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:09
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        Nazilli'de evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde konteynır evde çıkan yangında ağır yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Esenköy Mahallesi'nde Ş.E. ve oğlu E.T.B'nin (19) yaşadığı konteynır evde, yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında ağır yaralanan E.T.B. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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