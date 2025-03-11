Nazilli'de evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde konteynır evde çıkan yangında ağır yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde konteynır evde çıkan yangında ağır yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Esenköy Mahallesi'nde Ş.E. ve oğlu E.T.B'nin (19) yaşadığı konteynır evde, yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında ağır yaralanan E.T.B. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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