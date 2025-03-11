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        Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:22 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:29
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        Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Moralı Mahallesi Koparan mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        İzinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında jeneratör, karot delme aleti, 200 metre kablo, yılan kamera, su hortumu, traktör ve su tankeri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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