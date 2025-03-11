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        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:56
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        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Didim'de yaşayan H.Ö'nün (75), kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 300 bin dolar dolandırıldığını bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Şüphelileri belirleyen ekipler, Aydın, Sakarya, İzmir, Osmaniye, Karabük ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B. ve İ.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerin hesaplarında 15 milyon 234 bin 123 lira para transferi hareketi olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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