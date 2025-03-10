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        Aydın'da polis memurunun yaralanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde bir polis memurunun kasten yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:35
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        Aydın'da polis memurunun yaralanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde bir polis memurunun kasten yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yakalanan T.M, işlemlerinin ardından Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bozdoğan Belediyesinin 23 Şubat'ta düzenlediği deve güreşi organizasyonunun ardından bir grup arasında kavga çıkmış, kolluk görevlileri kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada bir polis memuru hafif yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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