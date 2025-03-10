Aydın'da polis memurunun yaralanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

Bozdoğan Belediyesinin 23 Şubat'ta düzenlediği deve güreşi organizasyonunun ardından bir grup arasında kavga çıkmış, kolluk görevlileri kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada bir polis memuru hafif yaralanmıştı.

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