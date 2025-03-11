Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına, N.S. idaresindeki 35 LGJ 96 plakalı otomobil çarptı.

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