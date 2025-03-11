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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:54
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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        İzmir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına, N.S. idaresindeki 35 LGJ 96 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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