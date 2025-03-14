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        GÜNCELLEME - Aydın'da silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin aranan firari de yakalandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin firari şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:08
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        GÜNCELLEME - Aydın'da silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin aranan firari de yakalandı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin firari şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Hisar Mahallesi'nde Meltem Menteşeli'nin (33) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 4 kişiden Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. ve T.A, B.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        T.A. ve B.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. R.M. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Menteşeli'nin kız arkadaşı F.Ö'nün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında M.D'nin eşi G.D. de gözaltına alındı.

        M.D'nin Yazıkent mevkisinde kırsal alanda olduğunu belirleyen jandarma, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Ekipler, şüpheliyi saklandığı konteynerde yakaladı.

        - Olay

        Hisar Mahallesi'nde 11 Mart'ta silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmiş, ekipler 45 AKK 504 plakalı otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde bulmuş; sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Ekipler, ölen kişinin Meltem Menteşeli (33) olduğunu, aracın ise Menteşeli'nin eşi R.M. adına kayıtlı olduğunu belirlemişti.

        Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. ve T.A, B.G. ile F.Ö'yü gözaltına almış, firari M.D'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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