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        Aydın'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:02
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        Aydın'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Meltem Menteşeli'nin (33) 11 Mart'ta silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan M.D, eşi G.D. ve Menteşeli'nin arkadaşı F.Ö'nün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi. Cinayeti işlediği öne sürülen M.D. ise tutuklandı.

        M.D'nin ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtildi.

        - Olay

        Hisar Mahallesi'nde 11 Mart'ta silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmiş, ekipler 45 AKK 504 plakalı otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde bulmuştu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Meltem Menteşeli olduğu tespit edilmişti.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili Menteşeli'nin eşi R.M. ile T.A, B.G. ve F.Ö'yü gözaltına almış, firari M.D'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        T.A. ve B.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, R.M. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Ekipler daha sonra düzenledikleri operasyonda M.D. ve eşi G.D'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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