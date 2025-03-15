Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Aydın'da iftarda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak özellikle her bir şehrimizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş özel politikalarla, maksimum verim odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, partinin kuruluşundan bu yana hayatını kaybeden teşkilat mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

Herkesin ramazan ayını tebrik eden ve tüm insanlığa huzur getirmesini dileyen Işıkhan, bu ayın paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın ayı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin eser siyasetinin yanı sıra yol arkadaşlığına verdiği değer ve yol arkadaşlığına duyduğu vefayla farkını ortaya koyan siyasi bir parti olduğunu aktaran Işıkhan, kurulduğu günden bu yana milletin talepleri doğrultusunda kendisini yenilediğini ifade etti.

Partisinin iktidara geldiğinden bugüne sayısız eseri ve icraatı hayata geçirdiğine dikkati çeken Işıkhan, "Bu uğurda çok bedeller ödedik, çok badireler atladık. Hukuksuz davalara, teröre, suni ekonomik krizlere, darbelere, iç ve dış müdahalelere ve vesayetçi anlayışın tuzaklarına rağmen ülkemizi bugünlere ulaştırdık. Tarihi mücadelelerden ve büyük imtihanlardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alnımızın akıyla çıktık. Milletimize hizmet aşkımızı hiç kaybetmedik. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere milletimizin geleceğini ilgilendiren hemen her alanda çözülemez olarak görülen ne varsa tek tek çözdük." diye konuştu.

Bir taraftan kalkınma sürecini yürütürken, diğer taraftan da siyasi ve sosyal kalkınma hamlelerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Sürekli sahada ve sokakta olan siz kıymetli teşkilat mensuplarımız vasıtasıyla ülkemizi son 23 yılda mahallelerimizden ve en ücra köşelerden başlayarak büyüttük, geliştirdik, bugünlere getirdik, hamdolsun. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak ne kadar sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bakanlık olarak özellikle her bir şehrimizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş özel politikalarla, maksimum verim odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Aydınlı dava arkadaşlarımızın gücüne, azmine, samimiyetine güveniyoruz. İnanıyorum ki Aydın'dan başlayarak tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı şehirleri yapacak o potansiyel, sizlerde mevcuttur. Bu kardeşlik ve vefa buluşmamızın başta Aydınlı hemşerilerimiz olmak üzere milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."