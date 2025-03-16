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        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:14
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        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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