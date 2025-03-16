GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına, 8 arazöz ve 3 su tankeri ile müdahale edildi.

Müdahalenin etkin olması için bazı noktalarda iş makineleriyle yol açıldı.

Kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.