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        Aydın'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:44 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:53
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        Aydın'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde, M.D'nin (40) kullandığı 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.Ç. (39) idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil ve Ç.T'nin (42) yönetimindeki 09 AKR 108 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan M.A.D. (4), F.T. (3), M.B.T. (8), A.A. (40) ve Ö.T. (34) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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