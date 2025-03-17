Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'ndeki hazine arazisinde kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan Ö.K, E.Ş, M.Ş. ve T.Ş'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.