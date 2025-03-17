Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Karıncalı Dağı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

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