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        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:00
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        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Karıncalı Dağı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı.

        Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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