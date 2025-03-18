Germencik Kaymakamı Doğru iftarda üçüzlerin evine misafir oldu

Aileyle iftar yapan Doğru, üçüz çocuklar Ecrin, Elvin, Elif ve kardeşleri Muhammet Raşit ile sohbet etti, onlara eğitim hayatında başarı diledi, hediye verdi.

Kaymakam Doğru, Hüseyin ve Tamara Gökalp çiftinin evine konuk oldu.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, üçüz çocukları olan ailenin evinde iftar yaptı.

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