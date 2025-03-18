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        Germencik Kaymakamı Doğru iftarda üçüzlerin evine misafir oldu

        Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, üçüz çocukları olan ailenin evinde iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:32
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        Germencik Kaymakamı Doğru iftarda üçüzlerin evine misafir oldu
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        Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, üçüz çocukları olan ailenin evinde iftar yaptı.

        Kaymakam Doğru, Hüseyin ve Tamara Gökalp çiftinin evine konuk oldu.

        Aileyle iftar yapan Doğru, üçüz çocuklar Ecrin, Elvin, Elif ve kardeşleri Muhammet Raşit ile sohbet etti, onlara eğitim hayatında başarı diledi, hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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