Germencik'te 18 Mart nedeniyle tören düzenlendi

Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda ise öğrenciler tarafından oratoryo ve drama gösterisi sunuldu.

Kaymakam Sultan Doğru, törende Türk milletinin Çanakkale'de sadece savaş kazanmadığını, dünyaya vatan sevgisi, cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

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