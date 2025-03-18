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        Germencik'te 18 Mart nedeniyle tören düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:50
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        Germencik'te 18 Mart nedeniyle tören düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Sultan Doğru, törende Türk milletinin Çanakkale'de sadece savaş kazanmadığını, dünyaya vatan sevgisi, cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

        Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda ise öğrenciler tarafından oratoryo ve drama gösterisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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