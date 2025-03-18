Germencik'te 18 Mart nedeniyle tören düzenlendi
Aydın'ın Germencik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Sultan Doğru, törende Türk milletinin Çanakkale'de sadece savaş kazanmadığını, dünyaya vatan sevgisi, cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.
Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda ise öğrenciler tarafından oratoryo ve drama gösterisi sunuldu.
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