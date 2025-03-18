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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:16
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.K'nin kullandığı 09 Y 3415 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı otoyol kavşağında G.B. yönetimindeki 35 FK 775 plakalı taksiyle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan sürücüler, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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