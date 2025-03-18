Germencikli öğrenciler Çanakkale şehitlerini andı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Geçilmez Boğaz Çanakkale" videosu öğrencilerle buluştu.

Germencik Belediyesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencileri İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan "Geçilmez Boğaz Çanakkale" adlı video izlendi, şehitler anıldı.

Programda konuşan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Çanakkale Zaferi'nin kolay kazanılmadığını hatırlatarak, "Bundan sonra size çok büyük görev düşüyor. Sizin savaşınız topla, tüfekle değil ilimle, irfanla ve kalemle olacak. Vatanımıza, milletimize, toprağımıza, bayrağımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Topluluğun sanat yönetmeni Şavk Eryürek de öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşatmak istediklerini söyledi.