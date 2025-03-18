Aydın merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aydın ve Ordu'da, usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın ve Ordu'da, usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda tıbbi sekreter A.B.K. (42) ve A.S.E. (35), röntgen teknisyeni Y.G. (52) ile B.B.G. (26) ve S.G. (20) gözaltına alındı.
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