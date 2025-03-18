GÜNCELLEME - Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendisini de yaraladı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Akkuş, tabancayla önce Türköz'e ardından kendisine ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Sabriye Türköz (45), Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştığı eski erkek arkadaşı Ali Murat Akkuş (51) ile tartıştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak öldüren, aynı silahla kendisini de yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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