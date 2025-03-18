GÜNCELLEME - Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendisini de yaraladı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak öldüren, aynı silahla kendisini de yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak öldüren, aynı silahla kendisini de yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sabriye Türköz (45), Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştığı eski erkek arkadaşı Ali Murat Akkuş (51) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Akkuş, tabancayla önce Türköz'e ardından kendisine ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Türköz, kurtarılamadı.
Akkuş da hastanede hayatını kaybetti.
Türköz'ün geçen yıl koruma kararı aldırdığı, koruma süresinin bitiminin ardından yeniden karar aldırmadığı öğrenildi.
Cesetler, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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