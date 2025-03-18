Aydın'da yangında ölen itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi

Dün, Yeşil Mahalle'de, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, olayda Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.

Çok sayıda itfaiyeci de namazda saf tuttu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak (4) ve Deniz (11) Gezgin'in cenazeleri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Gülistan Camisine getirildi.

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