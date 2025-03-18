Aydın'da yangında ölen itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak (4) ve Deniz (11) Gezgin'in cenazeleri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Gülistan Camisine getirildi.
Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, itfaiye eri Turgay Gezgin'e başsağlığı diledi.
Çok sayıda itfaiyeci de namazda saf tuttu.
Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.
- Olay
Dün, Yeşil Mahalle'de, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, olayda Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.
Yangın sırasında evde olmayan Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarının haber vermesi sonrası geldiği binanın önünde fenalaşmıştı.
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