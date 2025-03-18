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        Aydın'da yangında ölen itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:06
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        Aydın'da yangında ölen itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak (4) ve Deniz (11) Gezgin'in cenazeleri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Gülistan Camisine getirildi.

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, itfaiye eri Turgay Gezgin'e başsağlığı diledi.

        Çok sayıda itfaiyeci de namazda saf tuttu.

        Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.

        - Olay

        Dün, Yeşil Mahalle'de, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, olayda Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.

        Yangın sırasında evde olmayan Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarının haber vermesi sonrası geldiği binanın önünde fenalaşmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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