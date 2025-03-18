Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın ve Ordu'da, usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Aydın ve Ordu'da, usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden tıbbi sekreter A.S.E. (35), röntgen teknisyeni Y.G. (52) ve B.B.G. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Aydın filede 4'üncü kez Play-Off'ta
        Aydın filede 4'üncü kez Play-Off'ta
        Aydın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaraland...
        Aydın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaraland...
        Aydın'da, Pera bebeğin ölümüne ilişkin dava sonuçlandı
        Aydın'da, Pera bebeğin ölümüne ilişkin dava sonuçlandı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        İtfaiyecinin yangında ölen eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi
        İtfaiyecinin yangında ölen eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi
        Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin oğlu sınıfında anıldı
        Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin oğlu sınıfında anıldı