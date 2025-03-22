Aydın'da nevruz etkinliği düzenlendi
Aydın'ın Germencik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında program düzenlendi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında program düzenlendi.
Ortaklar Adabelen Ortaokul bahçesinde düzenlenen programda, halk oyunları gösterisinin ardından mendil kapmaca ve yumurta taşıma yarışması gerçekleştirildi.
Kaymakam Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, birlikte demir dövdü.
Vatandaşlar yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Etkinlikte Germencik Orman Şefliği tarafından getirilen 600 çam fıstığı fidanı vatandaşlara dağıtıldı.
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