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        Aydın'da nevruz etkinliği düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:54
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        Aydın'da nevruz etkinliği düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında program düzenlendi.

        Ortaklar Adabelen Ortaokul bahçesinde düzenlenen programda, halk oyunları gösterisinin ardından mendil kapmaca ve yumurta taşıma yarışması gerçekleştirildi.

        Kaymakam Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, birlikte demir dövdü.

        Vatandaşlar yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

        Etkinlikte Germencik Orman Şefliği tarafından getirilen 600 çam fıstığı fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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