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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Aydın'da iftar programında konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Aydın'da düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:52
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Aydın'da iftar programında konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Aydın'da düzenlenen iftar programına katıldı.

        Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde partilileriyle iftar yaptıktan sonra konuşma yapan Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına değindi.

        Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Şimdi bana diyorlar ki orta yerde soruşturmalar var, yolsuzluk iddiası var, terörle bir takım ilişkilerden bahsediliyor. 'Sayın Dervişoğlu senin bu işlerle iştigal eden adamların yanında ne işin var?' diyorlar. Ben adalet savaşçısıyım, nerede haksızlık, hukuksuzluk varsa Müsavat Dervişoğlu olarak İYİ Parti olarak orada olacağız. Diyorlar ki 'Destek veriyorsunuz ama masum olduklarına emin misiniz?' Ben de onlara soruyorum; bir kişinin suçlu olduğunu ispat etmek için mahkeme kararı gereklidir. Siz soruşturmanın, yargılamanın adil olarak yapılacağına emin misiniz bu adaletsiz Türkiye'de."

        Soruşturmaya ilişkin sokaklarda yapılan gösterilere dikkati çeken Dervişoğlu, "İşte düğmeye basıldı. Sokaklar, meydanlar yavaş yavaş karışmaya başladı. Bu vasattan istifade etmek isteyen birileri elbette çıkacaktır. Aydın'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum ve uyarıyorum. Provokasyonların yaşanabileceği alanlardan uzak durulması gerektiği hususundaki uyarımı da tekrarlıyorum. Bakın aydınlık yerlerde bulunun. Meydanlar aydınlıktır. Meydanlarda demokrasi vardır. Meydanlarda adalet arayışı vardır. Meydanlarda hak arayışı vardır. Karanlık olan zihinlerdir. Zihni bulanık ve fikir dünyası karanlık olanlardan da milletimin uzak durmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Olumsuzluklara "dur" demek için İYİ Parti'yi kurduklarını aktaran Dervişoğlu, ülkeyi aydınlık ufuklarla buluşturmak için İYİ Parti'yi demokrasi hayatına kazandırdıklarını söyledi.

        Partisine yönelik çeşitli operasyonlar yapıldığını öne süren Dervişoğlu, "Partimizi tasfiye etmek, yok etmek istediler. Onlara buradan sesleniyorum; Aydın'a gelsinler gerçekleri görsünler. İYİ Parti, büyük Türk milletinin geleceğine güneş gibi doğuyor Allah'ın izniyle. Kararlılığınıza inanıyorum, cesaretinize iman ediyorum, basiretinize ve iyiliğinize kefaletimi koyuyorum." diye konuştu.

        Programın ardından Dervişoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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