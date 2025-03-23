Aydın'da gençler atık şişelerden kuş yemliği yaptı
Aydın'da 20 Mart Dünya Serçe Günü ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında atık pet şişelerden kuş yemliği yapıldı, tohum ekildi.
Aydın'da 20 Mart Dünya Serçe Günü ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında atık pet şişelerden kuş yemliği yapıldı, tohum ekildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Genç Tema Topluluğu üyeleri ve Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, çevre bilincini artırmak amacıyla atık pet şişelerden kuş yemlikleri yaparak kampüs ve gençlik merkezi bahçesine astı.
Ardından, küçük saksılara fıstık çamı tohumları ekildi. Tohumların filizlendikten sonra 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturulacağı belirtildi.
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