Aydın'da gençler atık şişelerden kuş yemliği yaptı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Genç Tema Topluluğu üyeleri ve Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, çevre bilincini artırmak amacıyla atık pet şişelerden kuş yemlikleri yaparak kampüs ve gençlik merkezi bahçesine astı.

Aydın'da 20 Mart Dünya Serçe Günü ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında atık pet şişelerden kuş yemliği yapıldı, tohum ekildi.

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