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        Aydın'da otobüsün şarampole düştüğü kazada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 08:54 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:54
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        Aydın'da otobüsün şarampole düştüğü kazada 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, G.D'nin (37) kullandığı 32 AEZ 410 plakalı Isparta Petrol Turizm'e ait otobüs, Aydın-Denizli otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarpıp şarampole düştü.

        Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüsteki yolculardan Umut Ergül'ün (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şoför ile hafif yaralanan 26 yolcu farklı hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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