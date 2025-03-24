Aydın'da otobüsün şarampole düştüğü kazada 1 kişi öldü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.D'nin (37) kullandığı 32 AEZ 410 plakalı Isparta Petrol Turizm'e ait otobüs, Aydın-Denizli otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarpıp şarampole düştü.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki yolculardan Umut Ergül'ün (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Şoför ile hafif yaralanan 26 yolcu farklı hastanelere kaldırıldı.
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