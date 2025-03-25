Aydın'da stabilize yol çöktü, beton mikseri oluşan çukura düştü

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına beton taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 09 R 4191 plakalı mikser, stabilize yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yan yattı.

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