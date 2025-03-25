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        Aydın'da stabilize yol çöktü, beton mikseri oluşan çukura düştü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat alanındaki stabilize yol çöktü, beton mikseri oluşan çukura düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 20:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:16
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        Aydın'da stabilize yol çöktü, beton mikseri oluşan çukura düştü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat alanındaki stabilize yol çöktü, beton mikseri oluşan çukura düştü.

        Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına beton taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 09 R 4191 plakalı mikser, stabilize yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yan yattı.

        Mikserdeki beton harcı etrafa döküldü. Beton mikseri, iş makineleriyle çıkarıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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