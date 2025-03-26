Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler Y.T. ve B.S.E. gözaltına alındı, adreslerde 5 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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