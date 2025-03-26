Söke'de Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi

Sakal-ı Şerif hakkında bilgi veren Hafız Keramettin Temiz, yaptığı konuşmada "Bu mübarek emaneti ziyarete açıyoruz. Yarın öğle namazına kadar ziyaret edilebilecek. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin.” dedi.

Söke Din Görevlileri Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Temsilcisi Başkanı Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtı.

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