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        Söke'de Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Koca Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 19:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:05
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        Söke'de Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Koca Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Söke Din Görevlileri Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Temsilcisi Başkanı Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtı.

        Camiyi dolduran vatandaşlar, dualar etti.

        Sakal-ı Şerif hakkında bilgi veren Hafız Keramettin Temiz, yaptığı konuşmada "Bu mübarek emaneti ziyarete açıyoruz. Yarın öğle namazına kadar ziyaret edilebilecek. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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