Söke'de Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi
Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Koca Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Koca Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Söke Din Görevlileri Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Temsilcisi Başkanı Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtı.
Camiyi dolduran vatandaşlar, dualar etti.
Sakal-ı Şerif hakkında bilgi veren Hafız Keramettin Temiz, yaptığı konuşmada "Bu mübarek emaneti ziyarete açıyoruz. Yarın öğle namazına kadar ziyaret edilebilecek. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin.” dedi.
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